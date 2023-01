Vier neue Stadtführungen durch Braunschweig geplant

Mit vier neuen Stadtführungen will die Braunschweig Stadtmarketing GmbH in diesem Jahr noch mehr Menschen ansprechen. Geplant sind die Themenführung „Von Seuchen, Heilung und Helden in schweren Zeiten“ von Thomas Baumgarten, die kulinarische Führung „Historische Weinführung in Braunschweig“, die „Krimiführung mit Räubermahl“ von Andreas Schwarz sowie die barrierearme Stadtführung „Braunschweig im Sitzen“ von Peter Matuschak.

Themenführungen zu Halloween und Walpugis waren in Braunschweig sehr beliebt

Im vergangenen Jahr verzeichnete das Stadtmarketing fast 19.500 Gäste bei öffentlichen Führungen. Damit sei die Teilnehmerzahl um 30 Prozent gegenüber zum Vorjahr gestiegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dennoch: Trotz der Steigerungen bleibt die Jahresstatistik hinter der vor Corona zurück. Das Geschäft müsse erst wieder anlaufen, sagt Bereichsleiter Klaus Lohmann.

„In der Winterruhe im Januar und Februar 2022 konnten wir zum Beispiel keine öffentlichen Termine, sondern nur Führungen für geschlossene Gruppen anbieten. Die zulässigen Gruppengrößen mussten wir bei einigen Führungen das ganze Jahr über reduzieren, Lesungsfahrten auf der Oker haben wir 2022 gar nicht angeboten.“

Besonders beliebt seien die saisonalen Themenführungen gewesen, die das Angebot beispielsweise zu Halloween oder Walpurgis ergänzten. Sie sprachen Lohmann zufolge nicht nur auswärtige Gäste an, sondern auch Braunschweigerinnen und Braunschweiger. Daher sei in diesem Jahr ein erweitertes Angebot geplant.

red

