Braunschweiger Rapper veröffentlicht erste eigene Songs

Beim „Okerinselfestival“ im Herbst 2022 konnten die Gäste ihn live erleben, ebenso bei einigen anderen Auftritten. Nun will der Braunschweiger Rapper Elias (17) – alias Too Young – in Kürze seine erste eigene EP „Personal Priorities“ veröffentlichen. Das teilt die Agentur Eventives mit.

Am 14. Januar soll im Event Space „381“ der Öffentlichen Versicherung Braunschweig am Friedrich-Wilhelm-Platz eine Release-Party stattfinden. „Neben Too Young werden viele befreundete Künstler:innen zu sehen sein“, heißt es in der Ankündigung. Beginn ist um 18.30 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse für 5 Euro.

Rap-Dozent Andreas Bucklisch unterstützte den Braunschweiger

Unterstützung bekam der Nachwuchsmusiker von seinem Dozenten Andreas Bucklisch, der beim Projekt „Urban Culture“ Rap- und Beatkurse leitet. Unter anderem produzierte er die komplette EP unter seinem Producerpseudonym „Einsi“. Bucklisch arbeitet seit vielen Jahren mit Jugendlichen zusammen und gibt Workshops. Mit seinem eigenen Projekt „k·now·ledge“ will er jungen Menschen Wege zur Selbstreflexion aufzeigen, zur Auseinandersetzung mit Ethik und Moral, wie er immer wieder betont.

Über Rapper Elias heißt es in der Pressemitteilung: „Seine Texte sollen zum Nachdenken anregen und dem ein oder anderen Jugendlichen in seinem Alter den Anstoß geben, seinen Zielen und der eigenen Leidenschaft nachzugehen.“ Man sehe ihn meistens in einer großen Gruppe an jungen Musikerinnen und Musikern – ob bei „Urban Culture“, im Projekt „k·now·ledge“ oder im Künstlerkollektiv „if a bird“ von Billy Ray Schlag und Tiana Kruškić.

Agentur Eventives: Gegenseitig anfeuern und füreinander da sein

„Jede:r von ihnen hat es verstanden, sich in der Gruppe zu unterstützen, sich anzufeuern und füreinander da zu sein“, erläutert die Agentur Eventives. „Genau wie in seiner Musik ist Elias auch im Alltag ein Mensch, der sich von Grund auf Gedanken über ,Richtig’ und ,Falsch’ macht. Mit dieser hinterfragenden und gleichzeitig völlig energiegeladenen Einstellung bringt Elias sehr viele Menschen zu neuer Motivation.“

red

