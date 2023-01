Braunschweig. Im Braunschweiger Stadtteil Bebelhof hat in der Nacht zu Donnerstag ein Haus gebrannt. Teile des Daches mussten entfernt werden.

In Braunschweig sind in der Nacht zu Donnerstag Feuerwehrkräfte ausgerückt, da ein Wohnhaus brannte. Das sind die Bilder zum Einsatz,

Feuerwehreinsatz in Braunschweig- Haus brennt vollständig aus

Feuerwehr Braunschweig Großeinsatz in Braunschweig: Wohnhaus brennt vollständig aus

Um kurz vor zwei Uhr ist die Feuerwehr in die Hermann-von-Vechelde-Straße in Bebelhof ausgerückt, da dort ein leerstehendes Wohnhaus brannte. Der umliegende Garten und große Teile des Gebäudes waren durch Pflanzen stark zugewachsen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus der Südwache brannte bereits das Erdgeschoss in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr stand zunächst vor der schwierigen Aufgabe, sich einen Zugang zu dem verwilderten Haus zu verschaffen. Noch während der erste Löschangriff vorgenommen werden konnte, breiteten sich die Flammen rasend vom Erdgeschoss auf das Dach aus. Im Verlauf der Brandbekämpfung mussten drei Strahlrohre im Innen- und Außenangriff eingesetzt werden. Ergänzend wurde über die Drehleiter ein weiterer Löschangriff eingeleitet.

Im Verlauf der umfangreichen Brandbekämpfung kam es gegen 2.40 Uhr noch zu einer Durchzündung im Obergeschoss. Nachdem auch diese Flammen gelöscht waren, konnte nach 3 Uhr der Brand endgültig unter Kontrolle gebracht werden.

Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden

Größere Teile des bereits erheblich beschädigten Daches mussten entfernt werden. Erst dann konnten die zahlreichen Brandnester abgelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Verstärkung erhielt der Löschzug der Südwache durch die Ortswehr Melverode und weitere Einheiten der Hauptwache. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm noch während der Brandbekämpfung die ersten Ermittlungen auf.

