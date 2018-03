Versteckt?

Seit Sonntag rätsel ich, wo wohl die Stunde geblieben ist, die sich nachts zwischen 2 und 3 Uhr klammheimlich aus dem Staub gemacht hat. Ob sie jetzt bis Oktober Urlaub hat? Sozusagen Erholungsurlaub, denn für so was bleibt ihr ja sonst keine Zeit. Vielleicht am Nordpol, weil sie möglicherweise den...