Der Busfahrer hilft der alten Dame mit dem Rollator beim Einsteigen. Am nächsten Morgen schenkt sie ihm einen Beutel Nüsse. „Weil sie so nett waren.“ So geht das alle paar Tage. Bis der Busfahrer neugierig wird. „Sagen Sie, wo haben Sie all die leckeren Nüsse her?“ – Grinst die verschmitzt. „Ich...