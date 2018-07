Was für ein Obstjahr!

Die Naturalien-Tauschbörsen florieren dieser Tage. Selten war die Obst- und Gemüseernte im heimischen Garten so üppig wie in diesem Sommer. Wohin also mit den vielen Früchten? Das ist derzeit die Frage aller Fragen. Los ging es mit den Kirschen. Unmengen hingen am Baum – und das auch noch ohne...