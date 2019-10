Senden Sie uns Ihre Rezepte

Am gestrigen Welttag des Brotes kam mir in den Sinn, dass in meinem Elternhaus in unregelmäßigen Abständen „Soppen“ auf den Tisch kam. Das ist warme Milch, in das meine Eltern altes Heidebrot geschnitten haben. Zu hart fürs Abendbrot, zu schade für die Mülltonne. Allein die Privathaushalte werfen...