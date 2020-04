BZ-Malwettberwerb:"Malt Ostern!" 2020 -Teil 2

Eine Ostereierfärbemaschine, die in der Ostereierfabrik steht. Die Eier werden oben in einem großen Behälter gekocht. Der Dampf geht durch eine Dunstabzugshaube nach draußen. Dann werden die Eier zur Färbestation transportiert und bunt gemalt. Die bunten Eier kommen dann in Körbe und direkt zum Osterhasen der sich sehr freut. Es gibt auch ein Regal mit fertigen Eiern.

Foto: Nicolas Symalla, 11 Jahre