Leserfotos vom 09.09. - 15.09.2019

Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Da steht das knorrige Kumquatbäumchen behangen mit unzähligen Früchten, er wächst nicht nur in Südeuropa, sondern auch in Grafhorst.

Foto: Volker Martin, Grafhorst