Leserfotos vom 08.06 - 14.06.2020 - Teil 2

Ein Traum in rot, aufgenommen auf der Blumenwiese zwischen Leipziger Str. und Zoo in BS-Stöckheim am Freitag, 12,5,2020 um 11 00 Uhr.

Foto: Rainer Wichmann, Braunschweig