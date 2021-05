Leserfotos vom 27.05.2021 - 29.05.2021

An einem Rapsfeld kann kaum einer vorbeigehen, ohne auf den Auslöser zu drücken. Mir ging es am letzten Mittwoch auch so. Die Straße führt von Gielde in Richtung Nienrode und Ohlendorf.

Foto: Ulrich Groß, Braunschweig