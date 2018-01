Vorverkauf für Feuerwehr-Ball beginnt

Kästorf Am kommenden Wochenende startet der Vorverkauf für den nächsten Feuerwehrball in Kästorf, der am 13. Januar um 19.30 Uhr im dortigen Dorfgemeinschaftshaus stattfindet. Das Motto des Balls lautet: „Kästorf – ein Abend in Glanz und Glämmer“. Karten gibt es dafür am...