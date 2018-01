Zwei Tesla-Taxis sollen in Gifhorn fahren

Eigentlich muss man sich wundern, dass es sie nicht längst in großer Zahl auf deutschen Straßen gibt, so wie das Thema Elektromobilität die ganze Autobranche beschäftigt: E-Fahrzeuge als Taxis. Unternehmer Fabian Hoffmann aus Gifhorn will das jetzt ändern – offenbar als einer der Ersten in ganz Deutschland. „Wir probieren immer wieder mal etwas Neues aus“, sagt der Inhaber, der den Familienbetrieb am...