Am Donnerstag sind Warnstreiks bei Continental Teves in Gifhorn

Die IG Metall hat die komplette Frühschicht von Continental Teves in Gifhorn aufgerufen, in der Nacht zu Donnerstag zwei Stunden lang die Arbeit niederzulegen. Von 12.30 bis 14.30 Uhr am Donnerstag soll nun die nächste Warnstreikaktion für die Normalschicht folgen. Laut Joachim Fährmann, Pressesprecher der IG Metall Wolfsburg, beteiligen sich 500 bis 600 Beschäftigte. Die Gewerkschaft fordert für die...