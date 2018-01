Landvolk lädt zu Versammlungen im Landkreis ein

Gifhorn Der Kreisverband Gifhorn-Wolfsburg des Landvolks Niedersachsen lädt zu seiner Bezirksversammlung für die Bezirke IV-Müden, V-Meinersen, VI-Leiferde und VII-Gifhorn am morgigen Dienstag 19.30 Uhr in die Gaststätte „Zum Eichhörnchen“, Uetzer Straße 41, in Ahnsen ein. ...