Gottesdienst für die Sternenkinder

Gifhorn Sternenkinder - das sind Mädchen und Jungen, die bei der Geburt oder im Mutterleib gestorben sind. Am Mittwoch, 24. Januar, beginnt um 13.30 Uhr in der Gifhorner Friedhofskapelle wieder eine Trauerfeier für diese Sternenkinder statt, heißt es in der Ankündigung der Helios-Klinik. ...