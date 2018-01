Gifhorn Das Duo Musikalisches Tafelkonfekt gastiert am Freitag, 9. Februar, von 20 Uhr an mit seinem Programm „Musica Veneziana – Ein Abend in Venedig“ im Rittersaal des Gifhorner Schlosses. Annette John (Flöte) und Susanne Peuker (Laute) präsentieren Werke von Giovanni Bassano, Claudio Monteverdi und...