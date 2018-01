Kreis Gifhorn sucht Loos’ Nachfolger für Verwaltungsvorstand

Gifhorn Der Landkreis will die Position von Kreisrat Detlev Loos nahtlos wiederbesetzen. Loos hatte seinen Abschied in den Ruhestand zum 31. Mai in der Freitagausgabe der Rundschau bekanntgegeben. Bereits tags darauf veröffentlichte die Kreisverwaltung die Stellenausschreibung mit Dienstantritt zum 1....