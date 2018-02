Geländewagen schlingert auf glatter Brückenauffahrt – Unfall in Isenbüttel

Gifhorn Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr auf der Landesstraße 292 zwischen Isenbüttel und Calberlah. Ein 30-Jähriger aus Calberlah fuhr laut Polizei mit seinem Suzuki Vitara in Richtung Isenbüttel. Vermutlich wegen Straßenglätte in Verbindung mit nicht...