Einbrüche in Wohnhäuser Gamsen und Wagenhoff

Gamsen In zwei Wohnhäuser in Gamsen und Wagenhoff sind Unbekannte am Freitag in den Nachmittagsstunden eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde in Gamsen in der Straße Am Sportplatz die Kellertür eines Einfamilienhauses aufgebrochen und die Räume durchsucht. Ob hier etwas gestohlen wurde, ist noch...