Polizei fasst Serienbrandstifter in Gifhorn

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag zwei Serienbrandstifter gefasst. Das teilten die Ermittler am Donnerstagmorgen mit. Die jungen Männer zogen eine Spur der Verwüstung hinter sich her. Zwischen 0.50 Uhr und 3 Uhr setzten sie mehrere Müllcontainer und Autos, vorwiegend im südlichen Stadtgebiet, in Brand. Im Zuge der Fahndung gelang es den Beamten, einen 19-jährigen Braunschweiger und einen 22-jährigen Gifhorner festzunehmen. Sie sind in Gewahrsam und werden im Laufe des Tages vernommen.

Ein Renault Kangoo, der auf dem Famila-Parkplatz stand, brannte vollständig aus. Ein brennender Ford Focus im Anglerweg konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, wurde aber durch die Flammen erheblich beschädigt. Beim Brand eines Müllcontainers im Lerchenfeld wurden auch ein Gartenzaun und ein geparkter Pkw in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Auf einem Grundstück in der Wilhelmstraße musste eine brennende Dixi-Toilette gelöscht werden. Weitere Müllbehälter brannten an der Allerstraße, am Calberlaher Damm, am Brandweg, am Breiten Weg, am Bosteleck, an der Roten Riede, an der Bergstraße und an der Maschstraße. Insgesamt wurden elf diesbezügliche Einsätze dokumentiert.

Bei der Durchsuchung der Täter fanden die Beamten Utensilien für Brandlegung und Brandbeschleuniger. Außerdem führten sie Marihuana und eine Softairpistole mit sich. Beide waren zudem alkoholisiert und standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.