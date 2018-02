Kinder setzen Zeitungspapier vielfältig ein

Die Schneckengruppe des evangelischen Epiphanias-Kindergartens in Kästorf war sehr fleißig. Das Zeitungspapier haben die Kinder vielfältig eingesetzt: Mal haben sie aus Pappmaché Buchstaben geformt, mal Hütchen und Schiffchen gebastelt, eine Collage mit Lieblingsbildern aus den Ausgaben angefertigt, einen Zeitungstanz in der Turnhalle gemacht, bei dem das Papier immer kleiner gefaltet wird, oder einen Ballon mit Zeitungspapier beklebt, der einen Planeten darstellen soll. Beliebt sind auch die Wetterberichte. „Dann schauen wir auch immer nach, ob das Wetter auch so stimmt, wie es in der Zeitung angekündigt wurde“, sagt Gruppenleiterin Kathrin Gundlach. Passend zum Gruppennamen wurden auch eine Zeitungsschnecke und -ente, deren Begriff und Bedeutung den Kindern erklärt wurde, gebastelt.

Von Rundschau-Redakteurin Daniela König, der die 13 Kinder das Zeitungslied gekonnt vortrugen, erfuhren die Zwei- bis Sechsjährigen mehr über den Beruf des Journalisten. So lernten sie, dass ein Handy nicht nur zum Telefonieren benutzt wird, sondern auch als Terminplaner, als Aufnahmegerät und als Navigator für Fahrten zu Terminen dient. Von ihr wollten die Kinder auch wissen, wie die Fotos in die Zeitung kommen. „Wir machen zum dritten Mal beim Taki-Projekt mit“, berichtet Gruppenleiterin Beate Kremmeicke.