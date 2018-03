So lassen sich Fake News erkennen

Gifhorn Der Medienpädagoge Michael Roos spricht am Mittwoch, 7. März, ab 18.30 Uhr in der Kreisvolkshochschule, Freiherr-vom-Stein-Straße 24 , über das Phänomen der Fake News. Was deckt die Meinungs- und Pressefreiheit ab – gibt es hier Grenzen, und wenn ja, wo...