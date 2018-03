Für einen Großeinsatz der Polizei sorgten zwei 10 und 12 Jahre alte Brüder in Hillerse, Kreis Gifhorn. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de (Symbolbild)

Gifhorn Für einen Großeinsatz der Polizei sorgten zwei 10 und 12 Jahre alte Brüder in Hillerse, Kreis Gifhorn. Sie hatten sich maskiert und bewaffnet.

Maskierte Schüler drohten in Hillerse mit Spielzeugpistolen

Am Freitag gegen 12.20 Uhr wurde die Polizei von Schülern der Grundschule alarmiert. Zwei maskierte Personen bedrohten Schüler mit Waffen, so die ersten Infomationen. Wie die Polizei am Samstag berichtete, eilten daraufhin zahlreiche Streifenwagen aus dem gesamten Landkreis zum Ort des Geschehens nach Hillerse.

Mehrere Beamte suchten nach ihrem Eintreffen das Schulgelände und die Gebäude ab. Die wenigen Schüler, die sich noch vor Ort befanden, wurden in die Sporthalle gebracht und dort von Lehrern und Polizeibeamten betreut. Die meisten Kinder waren allerdings schon auf dem Heimweg oder zu Hause.

Gegen 12.45 Uhr konnten anhand der Personenbeschreibung zwei 10 und 12 Jahre alte Brüder in der Nähe des Schulgeländes ermittelt werden. Sie räumten den Beamten gegenüber sofort ein, zu Hause einen Plan geschmiedet zu haben, in der Grundschule jemandem ein Handy „abzuziehen“. Hierzu hätten sie sich mit einer Spielzeugpistole und einem Taschenmesser bewaffnet und mit Schals maskiert. In der Schule seien sie auf eine kleine Gruppe von Grundschülern getroffen. Zur beabsichtigten Raubtat sei es dann nicht gekommen, weil die Schüler sofort weggelaufen seien und die Polizei gerufen hätten. Aus Angst vor der Polizei flüchteten die beiden Jungen.

Die Brüder wurden nach ihrer polizeilichen Befragung in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die in der Schule betroffenen Kinder wurden nach Betreuung durch ein Kriseninterventionsteam und einen Notfallseelsorger des DRK ebenfalls an ihre Eltern übergeben, heißt es im Polizeibericht.

Besonders hervorzuheben sei das besonnene und geschulte Vorgehen des Schul- und Lehrpersonals sowie die Zusammenarbeit mit den eingesetzten Polizeikräften. kü