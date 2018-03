„Wir lindern Kinderarmut“

Fortsetzung von Seite 2: Stichwort Wohltätigkeit: Sie selbst haben unlängst die ehrenamtliche Führung der Volksbank Brawo Stiftung übernommen. Welche Pläne verfolgen Sie dort für die Region bei den Förderschwerpunkten und um neue Mittel einzuwerben?

Die Pläne haben sich nicht verändert. Unser oberstes Ziel ist die Förderung von Kindern in unserer Region. Wir wollen weiter dazu beitragen, Kinderarmut zu lindern oder gar zu beseitigen. Dabei zeigt Kinderarmut verschiedene Facetten. Denken Sie an Bildungsarmut, Bewegungsarmut oder die finanzielle Armut. Alles Themen, die uns selbst in unserer Region jeden Tag bewegen. Obwohl unsere Region eigentlich gut aufgestellt ist. Leider trügt der Schein. Wir haben immer noch über 20 000 Kinder, die an der Kinderarmutsgrenze leben. 20 000 zu viel! Finden Sie nicht? Wir wollen eine Basis schaffen, um Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Wir arbeiten zudem seit vielen Jahren sehr gut mit der RTL-Stiftung Wir helfen Kindern zusammen. Der Bekanntheitsgrad unserer Stiftung und unseres Kindernetzwerkes United Kids Foundations wird immer größer. Viele Menschen haben bereits erkannt, dass wir Kindern in und aus der Region direkt helfen. Das nehmen sie selbst zum Anlass, mitzuhelfen. Dafür sind wir sehr dankbar und es zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.