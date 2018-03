Kaffee und Kuchen mit Familienanschluss

Karin Röling am Tortenbuffet von Rölings Hof in Sprakensehl.

Landcafé, Hofcafé, Bauerncafé oder Antiquitätencafé – egal, wie sie sich nennen, sie sind sich in einem doch sehr ähnlich: Überall steckt ein familiengeführter Betrieb dahinter, der in gemütlicher Landhausatmosphäre hausgemachte Torten und regional-saisonale Speisen anbietet. Auf unserer Reise durch den Landkreis Gifhorn haben wir vier Cafés besucht: Das Hofcafé Meyer in Isenbüttel, das Landcafé in Neubokel, das Bauerncafé Rölings Hof in Sprakensehl und das Antiquitätencafé in Meinersen.

Landcafé Neubokel

Die Tortenstücke im Landcafé Neubokel sind wahrlich riesig. „Das wird auch so bleiben, denn das ist einer der Gründe, warum manche Gäste sonntags rund eine Stunde Anfahrtsweg zu uns in Kauf nehmen“, sagt Inhaberin Andrea Kyszkiewicz ein bisschen stolz. Warum die Gäste sonst noch so kommen, weiß sie auch – von ihnen selbst.

„Die Gäste erwähnen immer wieder, dass ihnen das Ambiente gefällt“, sagt die humorvolle Geschäftsfrau. Das Stammpersonal, das sich an die persönlichen Gespräche erinnert, immer aufmerksam ist und eben für ein gemütlich-familiäres Klima sorgt. Vor allem aber, dass alle Kuchen und Torten selbst gebacken sind.

Was man denn bei ihr gegessen haben muss? „Die Neubokeler Flockentorte“, sagt Kyszkiewicz. Überregionale Bekanntheit erreichte sie mit dem „Heidelbeertraum der Südheide“ und der „Schattenmorellen-Mohn-Marzipan-Torte“. Damit hat sie erfolgreich an den Norddeutschen Tortenmeisterschaften teilgenommen.

60 Personen haben im Landcafé Platz, draußen sind es noch mal 120 Plätze. Dort, wo die Gäste drinnen sitzen, wurden früher Schweine und Pferde gehalten. Die Terrasse entstand, wo die Güllekuhle war. Vor 21 Jahren haben Kyszkiewiczs Eltern ihr, damals in Berlin wohnend, die Hofstelle übertragen. Dann habe eine aufregende Zeit zwischen Mitte 1996 und Mitte 1997 begonnen. Umzug, Heirat, Schwangerschaft, Geburt von Tochter Anna, Entkernen des alten Stalls, Umbau zum Café – schließlich dessen Eröffnung am 30. März 1997 und die der fünf Hotelzimmer im Dachgeschoss zum 1. Juli 1997.

Dem Stil ist Andrea Kyszkiewicz in all den Jahren treu geblieben. Landhausstil mit viel Holz und passender Deko. Die Wände sind mit einer besonderen Wischtechnik und gemalten Bordüren versehen, werden jedes Jahr beim Frühjahrsputz gereinigt, wieder versiegelt und sind auch nach 21 Jahren wie neu. Nicht wie neu, sondern tatsächlich neu sind die Polster und Bezüge der Stühle. Die ersten wurden in diesem Jahr Anfang Februar aufgestellt. Kysziewicz lacht: „Blau wollte ich nicht wieder, dann sieht ja keiner, dass die neu sind.“

Mittwochs bis sonntags, immer von 14 bis 18 Uhr, ist das Landcafé geöffnet. Zu dem normalen Nachmittagsbetrieb gesellen sich neben den Hotelzimmern als zweites Standbein auch Familienfeste wie Hochzeiten und Geburtstage. Dazu kommen Themenveranstaltungen wie das Spargelessen oder -buffet im Mai und Juni oder das Raclette-Essen im Advent. Höhepunkt im Veranstaltungsjahr ist stets das Hoffest am 1. Mai. Kyszkiewicz lacht: „Das machen wir seit dem ersten Jahr, das ist längst ein Publikumsmagnet und Selbstläufer geworden und die Leute würden wahrscheinlich trotzdem hier stehen, selbst auch wenn wir es gar nicht mehr veranstalten.“

Bauerncafé Rölings Hof

Am nördlichsten Zipfel des Landkreises Gifhorn liegt Sprakensehl. Im kleinen Dörfchen mit seinen etwas mehr als 1000 Einwohnern liegt „Rölings Hof“. Früher war er Stall mit Nebengebäuden, heute ist er Ausflugsziel zahlreicher Touristen und Stammgäste. Karin Röling ist Inhaberin des Bauerncafés, kümmert sich vor allem um das reichhaltige Kuchen- und Tortenbuffet, ihr Mann Christoph ist Hausmeister und Unterhalter der Gäste in einer Person. Seit dreieinhalb Jahren macht auch Tochter Stephanie mit und ist zuständig für Marketing, Eventplanung und Buchhaltung.

Rölings Hof ist mehr als ein Café. Mit seinen wechselnden Bilderausstellungen inklusive Vernissage, dem jährlichen Sommermarkt mit regionalen Produkten und Kunsthandwerk sowie Jazzmusik und Volksmusik, dazu mit Themenbuffets wie „Wild und Wald“ und „Muschel und Lachs“ hat sich das Familienunternehmen längst einen Namen über die Grenzen des Landkreises Gifhorn hinaus gemacht. Bei den Rölings kann zudem gefeiert werden – von der kleinen bis zur größeren Gesellschaft. Stephanie Röling zählt auf: Café, Scheune, Innenhof, Garten – überall können sich die Gäste wohlfühlen. Christoph Röling sagt, dass sie „um die 600 Personen auf einmal“ unterbringen könnten. Beim Sommermarkt auch locker 2000 Gäste.

Das Fernsehen war auch schon mehrfach da, zuletzt, um zu filmen, wie Karin Röling ihre berühmte Stachelbeerbaisertorte backt. Die gehobene Küche des Cafés wurde im Rahmen der europäischen Initiative „Culinary Heritage“ mit dem Europäischen Qualitätsprädikat für Regionale Esskultur ausgezeichnet. Stephanie Röling darf mal auf den Punkt bringen, warum der Rölings Hof außerdem einen Besuch wert ist: „Auf jeden Fall wegen seines ausgesprochen guten Kuchens.“ Die Rezepte stammen von der Großmutter. Zudem habe das Bauerncafé mit den liebevoll restaurierten Möbeln, der hochwertigen Tischwäsche und der immer frischen Blumendekoration ein besonderes Flair. Stephanie Röling: „Bei uns kann man ankommen, sich wohlfühlen und entspannen.“

Von Mittwoch bis Samstag ist der Hof von 14 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr, an diesem Tag gibt es von 12 bis 14 Uhr auch eine kleine Mittagskarte. Für Gruppen und Feste öffnet die Familie Röling nach Vereinbarung. Und wer die Sprakensehler Kirche anschauen möchte, kann das auch: Christoph Röling hat den Schlüssel, geht mit Gästen gern rüber und erzählt ihnen etwas von der Geschichte.

Hofcafé Meyer

Vom Kuhstall zum Hofcafé, von der Erntescheune zur Hofpension: So würde die Geschichte des Familienbetriebs der Familie Meyer in Isenbüttel seit 2001 im Zeitraffer klingen. 2011, zum zehnjährigen Bestehen, übernahm Frederick Meyer (33) den Betrieb von seinen Eltern Anette und Holger Meyer und weiß genau, womit sein Hofcafé punkten kann.

Mit „sehr viel Liebe“ werde das Frühstück bei ihnen angerichtet, so der Jungunternehmer. Ein Blick in die Küche zu Köchin Vivien Medwesch beweist, dass er damit völlig Recht hat. Für die Gäste in den inzwischen 28 Pensionszimmern und Appartements gibt es ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit regionalem Obst und Gemüse vom Isenbütteler Wochenmarkt, für Cafégäste ein nahezu persönlich zusammengestelltes Frühstücksangebot.

Im Sommer – die Saison beginnt und endet jeweils mit der Uhrenumstellung – sind das Hofcafé und die Hofterrasse nachmittags von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet und es gibt leckere Kuchen und Torten aus der Küche, in der Anette Meyer die Leitung hat. Ihre Torten sind berühmt und prämiert. Sie ist von der Niedersächsischen Landwirtschaftskammer mit vier „Goldenen Kaffeetassen“ als Zeichen für Qualität und Geschmack ausgezeichnet worden. Definitiv probiert werden muss ihre Hoftorte, die dank Sauerkirschen, Kartoffeln, Gries und Haselnüssen ein Genuss ist.

Mit zum Team gehört Rezeptionistin Maren Lübke, die für die Belegung der Zimmer im Hofgebäude und im 2012 nebenan gebauten Landhaus zuständig ist. Auch sie bescheinigt der Familie Meyer gern deren familienfreundliche Führung, die sich auch in der jährlichen Feier in der Woche vor Weihnachten zeigt, wenn Gastgeber, Personal und Gäste um die Feuerkörbe stehen und gemeinsam Glühwein trinken. Wer Gast bei den Meyers ist, kennt auch ihn: Hofhund Charles, der jeden freundlich begrüßt…