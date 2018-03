„Kunden beraten und begleiten“

Es klinge abgedroschen, aber es treffe ihren Anspruch genau: Bei Thorsten Stoye und seiner Frau Dr. Inken Stoye in der Aller-Apotheke im Gifhorner Steinweg steht der Mensch im Mittelpunkt, da geht es um den ganzheitlichen Ansatz.

Eben nicht darum, dem Kunden quasi wortlos seine Arznei über den Ladentisch zu schieben und zu kassieren. Das Gesamtpaket, das die Stoyes mit ihren 20 Mitarbeitern für den Kunden schnüren, trägt zum Wohlbefinden bei. Beratung und Begleitung – das sind die Stichworte, die dabei eine große, wenn nicht gar die größte Rolle spielen. Beides erleben die Kunden sowohl in der Apotheke als auch im Reformhaus nebenan. Stoye: „In der Apotheke geht es um Heilen, Lindern und Prävention.“ Im Reformhaus würden diese drei Schwerpunkte unterstützend behandelt.

Ob hier oder dort: Fachpersonal kümmert sich um das Anliegen jedes einzelnen Kunden, fragt nach, was ihm geholfen hat, berät ihn, was ihm helfen könnte, prüft, was es an Mitteln neu auf dem Markt gibt und durch das Internet propagiert wird, sagt ehrlich, wenn das Humbug ist, auch auf die Gefahr hin, dass dann kein Geschäft gemacht wird.

Nah am Kunden sein, an seiner Lebens- und eben auch Leidensgeschichte, das wollen die Stoyes. „Das macht Spaß, wenn es dem Menschen besser geht, wenn es ihm mit uns besser geht.“

Und das sei eben auch das Pfund, mit dem das Ehepaar Stoye und sein Team wuchern könne: Die Beratung von Angesicht zu Angesicht. Stoye: „Die Digitalisierung ist gut, aber nur, um uns zu unterstützen, nicht aber, um uns zu ersetzen.“

In der Apotheke und im Reformhaus, aber auch mittels Vortragsveranstaltungen geben der Apotheker und seine Frau, ebenfalls Apothekerin und zudem Reformwarenfachberaterin, den Kunden viele Informationen und Hilfen an die Hand. So sind beispielsweise bei Rheuma die Medikamente, die der Arzt verschreibt, das eine, aber über die Ernährung mit besonderen Fetten und Ölen sowie Nahrungsergänzungsmitteln bekommt der Patient weitere Ideen, mit denen er sein Wohlbefinden steigern kann.

So steht beispielsweise gleich nach Ostern ein Beratungsabend mit dem Visagisten eines Naturkosmetikherstellers auf dem Terminkalender. Infos dazu gibt es im Reformhaus.