Friedhofsmobil fährt am 22. März wieder los

Das Friedhofsmobil der evangelischen und katholischen Kirche in Gifhorn startet am 22. März in die neue Saison – und läuft damit schon im nunmehr zwölften Jahr. Jeden Donnerstag fährt es Hinterbliebene zu den beiden Friedhöfen, um sie zu den Gräbern der Verstorbenen zu bringen – alles kostenlos. ...