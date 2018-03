Premiere der Blutspende in der Stadthalle gelingt

Es läuft. Welche bessere Zwischenmeldung könnte das Rote Kreuz zum Thema Blutspende rausgeben? Der baustellenbedingte Umzug vom DRK-Zentrum am Wasserturm klappte. Die Premiere am Mittwoch in der Stadthalle gelang. Die Spender kamen mit. Silke Stölting, als Leiterin des Sozialen Arbeitskreises verantwortlich für ein Team von 55 Ehrenamtlern, atmete gegen 10 Uhr vorerst durch. Nach dreieinhalb Stunden seit...