Unfall im Kreis Gifhorn - 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährlich verletzt wurde der Fahrer eines Golf-Cabrios bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der K 99 in der Nähe des Bergfelder Ortseinganges. Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Klötze war aus Richtung Tiddische kommend aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen gegen zwei Bäume geprallt.

Am zweiten Baum kam das Auto zum Stehen, der Fahrer wurde eingeklemmt. Sein 15-jähriger Beifahrer aus Braunschweig erlitt leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus Gifhorn untersucht. Am Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bergfeld, Parsau-Ahnebeck und Ehra-Lessien waren mit 30 Männern und Frauen im Einsatz und brauchten geraume Zeit, um den eingeklemmten Fahrer zu befreien. Er wurde ins Krankenhaus Wolfsburg gebracht.

Die Kreisstraße war zwei Stunden voll gesperrt, und es kam zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs, die wegen der geringen Dichte am Sonntagmorgen jedoch überschaubar blieben.

Die Polizei geht davon aus, dass kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war. Auch Fahrbahnprobleme wie eine Eisfläche dürften keine Rolle gespielt haben. Es war der zweite Unfall in kurzer Zeit an fast derselben Stelle: Am 10. März war auf der geraden Strecke, nur etwa 500 Meter weiter, ein Auto ebenfalls aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. mi