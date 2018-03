Streufahrzeuge waren unterwegs, die Straßen trotzdem glatt

Rund 30 Glätte-Unfälle am vergangenen Wochenende, das waren ungewöhnlich viele. Wo waren die Räum- und Streufahrzeuge, als es am Freitagnachmittag zu schneien begann? Das mögen sich manche Autofahrer fragen – Henning Schwägermann von der Landesverkehrsbehörde in Wolfenbüttel gibt die Antworten:...