Endgültig: Osterfeuer in Gifhorn abgesagt

So schnell ließ sich nichts mehr retten. Die Feuerwehr hat sich endgültig entschieden, 2018 kein öffentliches Osterfeuer in Gifhorn auszurichten, weder am Traditionsstandort Haferberg am Schlosssee noch am Ausweichstandort Kirchweg. Die Stadt hatte das Areal ins Gespräch gebracht, weil das künftige...