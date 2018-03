Schauspieler spenden fürs Hospiz

Starker Beifall brandete im Saal des Landhotels Heidekrug in Ehra auf, als die Leiterin der Theatergruppe Barwedel, Elke Bök, dem Publikum vor dem Bühnenvorhang verkündete, „dass wir eine Spende in Höhe von 1000 Euro in diesem Jahr der Hospizarbeit Region Wolfsburg zukommen lassen möchten.“ ...