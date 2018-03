Kreuzweg beginnt an Friedhofskapelle

Gifhorn Am Karfreitag um 10 Uhr beginnt der Kreuzweg durch die Gifhorner Innenstadt in der Friedhofskapelle auf dem katholischen Friedhof. Unter dem Thema „Seht den Menschen“ führt dieser Stationsweg zu konkreten Orten in Gifhorn, die symbolisch für Leid- und Grenzerfahrungen von Menschen stehen. „Wir...