Betrunkener Mann randaliert und beschädigt Polizeiauto

Gifhorn Ein Streit am Freitagabend im Gifhorner Immenweg eskalierte derart, dass ein 25-Jähriger den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen musste. Laut Polizeibericht gerieten gegen 21 Uhr in einem Mehrfamilienhaus mehrere Bewohner in Streit. Der Verursacher, ein 25-jähriger Gifhorner,...