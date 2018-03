Plattdeutsch in Müden-Dieckhorst

Müden-Dieckhorst Am Erhalt der plattdeutschen Sprache Interessierte treffen sich am Dienstag, 3. April, um 14 Uhr mit Anneliese Leffler im Sportheim des TuS Müden-Dieckhorst. In geselliger Runde werden beim Kaffee plattdeutsche Anekdoten, Geschichten und Gedichte vorgetragen und es wird gesungen. Jung und Alt, auch...