Gifhorn. Es ist soweit, der großartige Peter Alexander kommt als Hommage nach Gifhorn. Bei dem Musical „Servus Peter“ erinnern sich viele der älteren Mitbürger an den großen Schlagerstar. Die Veranstaltung findet am 11. April in der Gifhorner Stadthalle statt. Los geht es um 20 Uhr. Karten gibt es ab 39 Euro bei Konzertkasse und Geschäftsstellen des BZV, Tel: (05 31) 1 66 06, und bei anderen Vvk-Stellen. Foto: Veranstalter