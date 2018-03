Lagerfeuerromantik und Gemeinschaftssinn

Die Feuerwehrjugend der Stadt weiß, wie man sich echte Zeltlagerromantik verschafft. Traditionell an Gründonnerstag zogen die jungen Brandschützer mit Sack und Pack los, um am Lehmweg jenseits der Osttangente ein gemeinschaftliches Abenteuer unter freiem Himmel zu erleben. „Das macht unser Zeltlager vor allem aus, dass wir alles zusammen machen: Aufbauen, kochen, am Lagerfeuer sitzen und am Ende auch...