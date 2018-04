Sex-Mobil an der B 188 bei Gifhorn brennt aus

Gifhorn Ein altes Wohnmobil, mutmaßlich als Sex-Mobil genutzt, ist Montag früh an der Bundesstraße 188 ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde kurz vor 3 Uhr alarmiert. Als der Löschzug um Einsatzleiter Karsten Schrader am Brandort hinter der Dragen-Kreuzung in Richtung Westerbeck-Neuhaus eintraf, stand das Fahrzeug bereits lichterloh in Flammen. Mit dem Löschangriff verhinderten die Feuerwehrleute ein Übergreifen der Flammen auf die Bäume in der Waldeinfahrt. Das Risiko eines Personenschadens schätzte Schrader gering ein: „Zu dieser Zeit sind die Sex-Mobile nicht besetzt.“ Die Polizei nahm Ermittlungen zu Brandursache und Schadenhöhe auf. cf

