Rotes Kreuz legt Tätigkeitsbericht vor

Der Ortsverein Gifhorn des Deutschen Roten Kreuzes lädt zur Mitgliederversammlung ein. Vorsitzender Andreas Otto stellt die vielfältigen gemeinnützigen Aufgaben der Ehrenamtler in den Mittelpunkt der Tagung am Freitag, 20. April, von 18 Uhr an im Seniorenzentrum Am Wasserturm. ...