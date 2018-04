„Das Goldene Herz“ – 20 000 Euro für Gifhorner Projekte

Begleiter Stefan Mühlstein und Koordinatorin Jeannette Ehlers vom Verein Hospizarbeit Gifhorn helfen Krebspatienten in ihrer letzten Lebensphase.

Spendenempfänger der Kinderkrebsfürsorge Gifhorn und der Hospizarbeit Gifhorn während der großen Spendenübergabe der Aktion Das Goldene Herz vor der Brüdern-Kirche in Braunschweig.

Bei der Spendenübergabe im BZV-Medienhaus wurden diese beiden Gifhorner Projekte ausgezeichnet:

10290,55 Euro für die Kinderkrebsfürsorge.

Die Familien krebskranker Kinder als Ganzes zu unterstützen, ist das Anliegen des Vereins Kinderkrebsfürsorge Gifhorn. Neben finanzieller Unterstützung heißt das auch, dass der Verein angemietete Wohnungen zur Verfügung stellt. Während die kleinen Patienten in der Medizinischen Hochschule Hannover behandelt werden, können Angehörige so ganz in der Nähe wohnen. „Für diese Übernachtungsmöglichkeit werden wir das Spendengeld verwenden“, erklärte die Vorsitzende Heidemarie Meininghaus bei der Übergabe.

10290,55 Euro für die Hospizarbeit in Gifhorn.

40 ehrenamtliche Begleiter hat der Hospizverein Gifhorn. Sie stehen sterbenskranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase zur Seite. „Lebenspläne brechen zusammen. In dieser Situation sind wir zu hundert Prozent für sie da“, sagt Begleiter Stefan Mühlstein. Da die Angebote des Vereins nicht immer von gesetzlichen Trägern bezahlt werden, ist er auf Spenden angewiesen, etwa um Fahrtkosten zu erstatten. „Auch für Workshops und Schulungen werden wir Spendengelder einsetzen“, so Stefan Mühlstein bei der Übergabe im BZV-Medienhaus.