62-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Überholversuch

Gifhorn Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 244 zwischen den Wittinger Ortsteilen Ohrdorf und Zasenbeck ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer (62) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 89-jähriger Wittinger mit seinem Skoda auf der Bundesstraße aus Ohrdorf kommend in Richtung Zasenbeck. Dort wollte er nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen und setzte den Blinker. Hinter dem Auto fuhr eine Familie. Der Motorradfahrer aus Zasenbeck wollte die beiden PKW überholen, scherte nach links aus und übersah offensichtlich den Abbiegewunsch des Skoda-Fahrers. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er verstarb noch am Unfallort.

