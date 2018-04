Theaterfrühstück in der Stadthalle

Gifhorn Auch in diesem Jahr haben Gifhorns Bürgerinnen und Bürger die Chance, einmal selbst im Scheinwerferlicht auf der großen Bühne der Stadthalle Platz zu nehmen. Gelegenheit dazu bietet das Theaterfrühstück, das am 27., 28. und 29. April jeweils von 9.30 Uhr an auf den Brettern, die die Welt bedeuten,...