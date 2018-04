Bürgergespräch in Neubokel

Neubokel Der Ortsrat lädt am Donnerstag, 12. Juni, um 19 Uhr alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem Gespräch ins Dorfgemeinschaftshaus Neubokel ein. Das Gespräch dient zur Vorbereitung der nächsten Ortsratssitzung am 23. Mai. Dem Ortsrat ist an diesem Abend besonders die Zukunft des...