„Kreisel an Wolfsburger Straße/K 114 hat Priorität 1“

Der Kreisel im Einmündungsbereich Wolfsburger Straße/K 114 soll kommen. Das wünscht sich zumindest der Stadtrat – und beschloss in seiner Sitzung am Montag, dass die Verwaltung mit dem Landkreis, der als Straßenbaulastträger für die Kreisstraße zuständig ist, über den Bau eines Kreisels zu verhandeln und weitere Verbesserungen des Verkehrsflusses an anderen Anschlüssen zu verhandeln. Dazu soll auf Vorschlag von Bürgermeister Matthias...