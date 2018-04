Ehemaliger Gifhorner Stadtdirektor Hoffmann stellt Buch vor

Gifhorn Der frühere Gifhorner Stadtdirektor Gert Hoffmann las im Rathaus aus seiner Autobiografie „Von Irrwegen in die Verantwortung“. Rund 70 Gäste folgten der Einladung. 1979 bis 1991 war Hoffmann in Gifhorn tätig. In der Lesung gab er Einblicke in seine Amtszeit. Er beschrieb, mit wem es...