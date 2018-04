Geschichten mit Worten, Musik und Bildern

Das erste Bilderbuchkonzert in der Kreismusikschule (KMS) war eine Probe. Am Ende waren alle Beteiligten zufrieden, auch Dr. Elga Eberhardt, Geschäftsführerin vom Kulturverein, die im Publikum saß. Das Konzept: Bilder an der Wand, Erzählerin Heike Blath, gleichzeitig...