Gifhorner Innenstadt erblüht in voller Pracht

In der Gifhorner Fußgängerzone herrschte am Samstag reges Treiben. Parallel zum Wochenmarkt fand der Garten- und Pflanzenmarkt zwischen Nicolai-Kirche und Ceka-Brunnen statt. Die Innenstadt blühte im wahrsten Sinne des Wortes auf und zeigte sich in seinen schönsten Farben. ...