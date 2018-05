Bedarf an Schulbegleitern steigt stetig

Annabel (der Name ist geändert) ist nicht so schnell wie ihre Mitschüler. Die Aufgaben, die sie in ihrer Grundschule im südlichen Landkreis lösen soll, schafft sie häufig nicht ohne Hilfe von Erwachsenen. Darüber hinaus leidet sie an Epilepsie. „Dann ist sie für Sekunden wie im Tiefschlaf“, sagt ihre Mutter. Allein kann das Mädchen die Schule kaum schaffen. Nun ist klar: Sie soll eine Schulbegleitung bekommen. Ihre Aufgabe ist es,...