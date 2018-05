Arbeit, Sport und Garten für Flüchtlinge

Derzeit kommen 10 bis 15 Flüchtlinge pro Woche in den Landkreis, sagte Sascha Kühne von der Stabsstelle Integration des Landkreises auf Nachfrage beim Runden Tisch der Region Gifhorn-Mitte am Montagabend im Café Aller. Für mögliche Belastungsprobleme bei den ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern gibt es einmal monatlich in der Caritas-Stelle im Gifhorner Kirchweg eine Gruppe, in der sich die Helfer austauschen können. „Eine monatliche...